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18 تشرين الأول 2022 - 14:59
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أبو فاعور لـ"حوار المرحلة": مجموعة عناصر متعددة أدّت إلى إنجاز ملف ترسيم الحدود ولا يحق لرئيس الجمهورية تجيير الإنجاز إلى تياره

أبو فاعور لـ"حوار المرحلة": مجموعة عناصر متعددة أدّت إلى إنجاز ملف ترسيم الحدود ولا يحق لرئيس الجمهورية تجيير الإنجاز إلى تياره Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,فاعور,
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أبو فاعور لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: مجموعة عناصر متعددة أدّت إلى إنجاز ملف ترسيم الحدود ولا يحق لرئيس الجمهورية تجيير الإنجاز إلى تياره
Lebanon News
 
 
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