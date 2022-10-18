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18 تشرين الأول 2022 - 14:59
18/10/2022 14:59:53
أبو فاعور لـ"حوار المرحلة": مجموعة عناصر متعددة أدّت إلى إنجاز ملف ترسيم الحدود ولا يحق لرئيس الجمهورية تجيير الإنجاز إلى تياره
أبو فاعور لـ"حوار المرحلة": مجموعة عناصر متعددة أدّت إلى إنجاز ملف ترسيم الحدود ولا يحق لرئيس الجمهورية تجيير الإنجاز إلى تياره
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