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18 تشرين الأول 2022 - 15:27
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أبو فاعور لـ"حوار المرحلة": موقف وليد جنبلاط يتطابق مع موقف السفير السعودي حول ضرورة إيصال مرشح توافقي والرئيس الذي نريده هو ميشال معوض ونقول للطرف الآخر إطرحوا مشروعكم ومبادرتكم الرئاسية

أبو فاعور لـ"حوار المرحلة": موقف وليد جنبلاط يتطابق مع موقف السفير السعودي حول ضرورة إيصال مرشح توافقي والرئيس الذي نريده هو ميشال معوض ونقول للطرف الآخر إطرحوا مشروعكم ومبادرتكم الرئاسية Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,فاعور,
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أبو فاعور لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: موقف وليد جنبلاط يتطابق مع موقف السفير السعودي حول ضرورة إيصال مرشح توافقي والرئيس الذي نريده هو ميشال معوض ونقول للطرف الآخر إطرحوا مشروعكم ومبادرتكم الرئاسية
Lebanon News
 
 
 
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