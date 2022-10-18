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18 تشرين الأول 2022 - 15:27
18/10/2022 15:27:23
أبو فاعور لـ"حوار المرحلة": موقف وليد جنبلاط يتطابق مع موقف السفير السعودي حول ضرورة إيصال مرشح توافقي والرئيس الذي نريده هو ميشال معوض ونقول للطرف الآخر إطرحوا مشروعكم ومبادرتكم الرئاسية
أبو فاعور لـ"حوار المرحلة": موقف وليد جنبلاط يتطابق مع موقف السفير السعودي حول ضرورة إيصال مرشح توافقي والرئيس الذي نريده هو ميشال معوض ونقول للطرف الآخر إطرحوا مشروعكم ومبادرتكم الرئاسية
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