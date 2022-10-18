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18 تشرين الأول 2022 - 15:56
18/10/2022 15:56:19
أبو فاعور لـ"حوار المرحلة" حول الترسيم: بأي عملية تفاوض لا يحصل الطرفان على كل ما يريدانه والخط 29 خط سياسي وغير قابل للتحقيق وما حصلنا عليه هو أفضل ما كان بإمكاننا تحقيقه وحصلنا على كامل حقوقنا
أبو فاعور لـ"حوار المرحلة" حول الترسيم: بأي عملية تفاوض لا يحصل الطرفان على كل ما يريدانه والخط 29 خط سياسي وغير قابل للتحقيق وما حصلنا عليه هو أفضل ما كان بإمكاننا تحقيقه وحصلنا على كامل حقوقنا
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