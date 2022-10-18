أبو فاعور لـ"حوار المرحلة" حول الترسيم: بأي عملية تفاوض لا يحصل الطرفان على كل ما يريدانه والخط 29 خط سياسي وغير قابل للتحقيق وما حصلنا عليه هو أفضل ما كان بإمكاننا تحقيقه وحصلنا على كامل حقوقنا