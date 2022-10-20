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20 تشرين الأول 2022 - 04:34
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انتهاء الدورة الاولى لانتخاب رئيس للجمهورية مع حصول معوض على 42 صوتا مقابل 55 ورقة بيضاء و17 "لبنان الجديد" و 4 اوراق ملغاة وميلاد ابو ملهب صوت واحد

انتهاء الدورة الاولى لانتخاب رئيس للجمهورية مع حصول معوض على 42 صوتا مقابل 55 ورقة بيضاء و17 "لبنان الجديد" و 4 اوراق ملغاة وميلاد ابو ملهب صوت واحد Lebanon, news ,lbci ,أخبار رئيس,لانتخاب,الاولى,الدورة,انتهاء,
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انتهاء الدورة الاولى لانتخاب رئيس للجمهورية مع حصول معوض على 42 صوتا مقابل 55 ورقة بيضاء و17 &quot;لبنان الجديد&quot; و 4 اوراق ملغاة وميلاد ابو ملهب صوت واحد
Lebanon News
 
 
 
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