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23 تشرين الأول 2022 - 02:41
23/10/2022 02:41:09
سكاي نيوز: المحكمة الإسرائيلية العليا تصدر قرارا يسمح للحكومة بإقرار الاتفاق الحدودي مع لبنان
سكاي نيوز: المحكمة الإسرائيلية العليا تصدر قرارا يسمح للحكومة بإقرار الاتفاق الحدودي مع لبنان
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LBCI News Lebanon
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