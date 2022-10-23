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23 تشرين الأول 2022 - 02:41
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سكاي نيوز: المحكمة الإسرائيلية العليا تصدر قرارا يسمح للحكومة بإقرار الاتفاق الحدودي مع لبنان

سكاي نيوز: المحكمة الإسرائيلية العليا تصدر قرارا يسمح للحكومة بإقرار الاتفاق الحدودي مع لبنان Lebanon, news ,lbci ,أخبار العليا,الإسرائيلية,المحكمة,نيوز,سكاي,
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سكاي نيوز: المحكمة الإسرائيلية العليا تصدر قرارا يسمح للحكومة بإقرار الاتفاق الحدودي مع لبنان
Lebanon News
 
 
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