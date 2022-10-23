مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: لا صحة اطلاقا لما ينشر عن عزم رئيس الجمهورية اصدار مرسوم قبول استقالة الحكومة

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أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن وسائل اعلامية تتناقل منذ أيام معلومات مغلوطة عن عزم رئيس الجمهورية ميشال عون توقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة، وتبني على هذه المعلومات المختلقة تحليلات حول خطوات أخرى يعتزم الرئيس عون القيام بها.ونفى مكتب الإعلام نفياً قاطعا هذه المعلومات، مؤكدا ألا أساس لها من الصحة جملة وتفصيلا وهي تندرج في اطار التشويش المتعمد والاساءة الممنهجة لموقع الرئاسة وشخص الرئيس.وجدد المكتب الدعوة الى وسائل الاعلام العودة اليه لاستيضاح كل ما يتعلق بمواقف رئيس الجمهورية لئلا تقع ضحية أكاذيب وأضاليل تكثر في مثل هذه المواسم السياسية التي تعيشها البلاد حاليا.