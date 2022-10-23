ما جديد اصابات "الكوليرا" في لبنان؟

وزارة الصحة: 12 إصابة جديدة بالكوليرا و3 حالات وفاة

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LBCI News Lebanon

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته عن حالات الكوليرا في لبنان، تسجيل 12 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 239، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.