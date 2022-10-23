أخبار لبنان
23 تشرين الأول 2022 - 05:17
Back

ما جديد اصابات "الكوليرا" في لبنان؟

وزارة الصحة: 12 إصابة جديدة بالكوليرا و3 حالات وفاة Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان, الكوليرا,وزارة الصحة,وزارة الصحة: 12 إصابة جديدة بالكوليرا و3 حالات وفاة
episodes
ما جديد اصابات &quot;الكوليرا&quot; في لبنان؟
Lebanon News
أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته عن حالات الكوليرا في لبنان، تسجيل 12 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 239، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.
 
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً