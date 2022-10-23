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23 تشرين الأول 2022 - 12:20
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معلومات للـLBCI: الوسيط الاميركي يصل الاربعاء الى لبنان على ان يسلم رئيس الجمهورية نص الاتفاق الرسمي لترسيم الحدود صباح الخميس في بعبدا وبالتالي يقرر رئيس الجمهورية من سيوفد الى الناقورة خلال اليومين القادمين

معلومات للـLBCI: الوسيط الاميركي يصل الاربعاء الى لبنان على ان يسلم رئيس الجمهورية نص الاتفاق الرسمي لترسيم الحدود صباح الخميس في بعبدا وبالتالي يقرر رئيس الجمهورية من سيوفد الى الناقورة خلال اليومين القادمين Lebanon, news ,lbci ,أخبار يصل الاربعاء الى لبنان على ان يسلم رئيس الجمهورية نص الاتفاق الرسمي لترسيم الحدود صباح الخميس في بعبدا على ان يقرر رئيس الجمهورية من سيوفد الى الناقورة خلال اليومين القادمين,معلومات للـLBCI: الوسيط الاميركي ,
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معلومات للـLBCI: الوسيط الاميركي يصل الاربعاء الى لبنان على ان يسلم رئيس الجمهورية نص الاتفاق الرسمي لترسيم الحدود صباح الخميس في بعبدا وبالتالي يقرر رئيس الجمهورية من سيوفد الى الناقورة خلال اليومين القادمين
Lebanon News
 
 
 
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