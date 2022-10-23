آخر الأخبار 23 تشرين الأول 2022 - 12:20 23/10/2022 12:20:59 معلومات للـLBCI: الوسيط الاميركي يصل الاربعاء الى لبنان على ان يسلم رئيس الجمهورية نص الاتفاق الرسمي لترسيم الحدود صباح الخميس في بعبدا وبالتالي يقرر رئيس الجمهورية من سيوفد الى الناقورة خلال اليومين القادمين

معلومات للـLBCI: الوسيط الاميركي يصل الاربعاء الى لبنان على ان يسلم رئيس الجمهورية نص الاتفاق الرسمي لترسيم الحدود صباح الخميس في بعبدا وبالتالي يقرر رئيس الجمهورية من سيوفد الى الناقورة خلال اليومين القادمين

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