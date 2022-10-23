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23 تشرين الأول 2022 - 13:55
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تجمّع المياه على طول الاوتوستراد الساحلي من بيروت حتى كسروان بالاتجاهين مما يتسبب بزحمة سير خانقة

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تجمّع المياه على طول الاوتوستراد الساحلي من بيروت حتى كسروان بالاتجاهين مما يتسبب بزحمة سير خانقة
Lebanon News
 
 
 
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