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23 تشرين الأول 2022 - 13:55
23/10/2022 13:55:30
تجمّع المياه على طول الاوتوستراد الساحلي من بيروت حتى كسروان بالاتجاهين مما يتسبب بزحمة سير خانقة
تجمّع المياه على طول الاوتوستراد الساحلي من بيروت حتى كسروان بالاتجاهين مما يتسبب بزحمة سير خانقة
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LBCI News Lebanon
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