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24 تشرين الأول 2022 - 04:27
24/10/2022 04:27:03
انتهاء الدورة الاولى لانتخاب رئيس للجمهورية بحصول معوض على 39 صوتا والورقة البيضاء 50 وعصام خليفة 10 و"لبنان الجديد" 13 و"لاجل لبنان" 1 و"العوض بسلامتكن" 1 ولا نصاب في الدورة الثانية
انتهاء الدورة الاولى لانتخاب رئيس للجمهورية بحصول معوض على 39 صوتا والورقة البيضاء 50 وعصام خليفة 10 و"لبنان الجديد" 13 و"لاجل لبنان" 1 و"العوض بسلامتكن" 1 ولا نصاب في الدورة الثانية
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LBCI News Lebanon
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