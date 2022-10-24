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24 تشرين الأول 2022 - 04:27
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انتهاء الدورة الاولى لانتخاب رئيس للجمهورية بحصول معوض على 39 صوتا والورقة البيضاء 50 وعصام خليفة 10 و"لبنان الجديد" 13 و"لاجل لبنان" 1 و"العوض بسلامتكن" 1 ولا نصاب في الدورة الثانية

انتهاء الدورة الاولى لانتخاب رئيس للجمهورية بحصول معوض على 39 صوتا والورقة البيضاء 50 وعصام خليفة 10 و"لبنان الجديد" 13 و"لاجل لبنان" 1 و"العوض بسلامتكن" 1 ولا نصاب في الدورة الثانية Lebanon, news ,lbci ,أخبار رئيس,لانتخاب,الاولى,الدورة,انتهاء,
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انتهاء الدورة الاولى لانتخاب رئيس للجمهورية بحصول معوض على 39 صوتا والورقة البيضاء 50 وعصام خليفة 10 و&quot;لبنان الجديد&quot; 13 و&quot;لاجل لبنان&quot; 1 و&quot;العوض بسلامتكن&quot; 1 ولا نصاب في الدورة الثانية
Lebanon News
 
 
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