هيئة إدارة السير والآليات والمركبات حددت أيام العمل لهذا الأسبوع

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أعلنت هيئة "ادارة السير والاليات والمركبات"، في بيان استقبال معاملات التسجيل كافة، في كل أقسام وفروع مصلحة تسجيل السيارات نهاري الثلاثاء والاربعاء من هذا الاسبوع، علما ان رخص السير سوف تسلم نهاري الخميس والجمعة.أما بالنسبة لمعاملات السوق، فسوف تستقبل الهيئة وتنجز معاملات السوق كافة نهاري الثلاثاء والاربعاء من هذا الاسبوع ايضا، على ان تجري الامتحانات المقررة في هذين اليومين.أما بالنسبة للكشف الميكانيكي، فإن الهيئة تفتح ابوابها في الدكوانة نهاري الخميس والجمعة من هذا الاسبوع لإنجاز معاملات الكشف على الآليات كافة.