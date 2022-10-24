أخبار لبنان
24 تشرين الأول 2022 - 08:32
24/10/2022 08:32:45
ما صحة وقف العمل بسعر صرف الدولار على اساس ١٥٠٠ ليرة ابتداء من ١ تشرين الثاني؟
ما صحة وقف العمل بسعر صرف الدولار على اساس ١٥٠٠ ليرة ابتداء من ١ تشرين الثاني؟
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LBCI News Lebanon
تتداول بعض وسائل التواصل الاجتماعي خبراً عن وقف العمل بسعر صرف الدولار الاميركي على اساس ١٥٠٠ ليرة ابتداء من ١ تشرين الثاني من العام ٢٠٢٢، وفي هذا الاطار، نفى المكتب الاعلامي في وزارة المالية ما يتم تداوله بهذا الخصوص.
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