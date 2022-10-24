أخبار لبنان 24 تشرين الأول 2022 - 08:32 24/10/2022 08:32:45 ما صحة وقف العمل بسعر صرف الدولار على اساس ١٥٠٠ ليرة ابتداء من ١ تشرين الثاني؟

ما صحة وقف العمل بسعر صرف الدولار على اساس ١٥٠٠ ليرة ابتداء من ١ تشرين الثاني؟

Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان, وزارة المال, مصارف, الليرة,سعر صرف الدولار,ما صحة وقف العمل بسعر صرف الدولار على اساس ١٥٠٠ ليرة ابتداء من ١ تشرين الثاني؟

LBCI News Lebanon

تتداول بعض وسائل التواصل الاجتماعي خبراً عن وقف العمل بسعر صرف الدولار الاميركي على اساس ١٥٠٠ ليرة ابتداء من ١ تشرين الثاني من العام ٢٠٢٢، وفي هذا الاطار، نفى المكتب الاعلامي في وزارة المالية ما يتم تداوله بهذا الخصوص.





الإعلان

الإعلان