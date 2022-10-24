مصدر في الخارجية اللبنانية للـLBCI: الجانب السوري طلب تحديد موعد آخر غير الذي كان مقررا الأربعاء لزيارة الوفد اللبناني المرتبطة بترسيم الحدود البحرية عازيا السبب لاتباطات مسبقة على أن يتم الاتفاق على موعد جديد لاحقا