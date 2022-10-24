آخر الأخبار
24 تشرين الأول 2022 - 11:10
24/10/2022 11:10:23
مصدر في الخارجية اللبنانية للـLBCI: الجانب السوري طلب تحديد موعد آخر غير الذي كان مقررا الأربعاء لزيارة الوفد اللبناني المرتبطة بترسيم الحدود البحرية عازيا السبب لاتباطات مسبقة على أن يتم الاتفاق على موعد جديد لاحقا
مصدر في الخارجية اللبنانية للـLBCI: الجانب السوري طلب تحديد موعد آخر غير الذي كان مقررا الأربعاء لزيارة الوفد اللبناني المرتبطة بترسيم الحدود البحرية عازيا السبب لاتباطات مسبقة على أن يتم الاتفاق على موعد جديد لاحقا
Lebanon, news ,lbci ,أخبار للـLBCI,اللبنانية,الخارجية,مصدر,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً