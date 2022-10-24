آخر الأخبار
24 تشرين الأول 2022 - 11:10
Back

مصدر في الخارجية اللبنانية للـLBCI: الجانب السوري طلب تحديد موعد آخر غير الذي كان مقررا الأربعاء لزيارة الوفد اللبناني المرتبطة بترسيم الحدود البحرية عازيا السبب لاتباطات مسبقة على أن يتم الاتفاق على موعد جديد لاحقا

مصدر في الخارجية اللبنانية للـLBCI: الجانب السوري طلب تحديد موعد آخر غير الذي كان مقررا الأربعاء لزيارة الوفد اللبناني المرتبطة بترسيم الحدود البحرية عازيا السبب لاتباطات مسبقة على أن يتم الاتفاق على موعد جديد لاحقا Lebanon, news ,lbci ,أخبار للـLBCI,اللبنانية,الخارجية,مصدر,
episodes
مصدر في الخارجية اللبنانية للـLBCI: الجانب السوري طلب تحديد موعد آخر غير الذي كان مقررا الأربعاء لزيارة الوفد اللبناني المرتبطة بترسيم الحدود البحرية عازيا السبب لاتباطات مسبقة على أن يتم الاتفاق على موعد جديد لاحقا
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

الإعلان
إقرأ أيضاً