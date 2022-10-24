أخبار لبنان
24 تشرين الأول 2022 - 11:14
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"مياه بيروت وجبل لبنان" تؤكد سلامة مياه الشفه وتحذّر من اختلاطها مع مياه الصرف الصحي

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&quot;مياه بيروت وجبل لبنان&quot; تؤكد سلامة مياه الشفه وتحذّر من اختلاطها مع مياه الصرف الصحي
Lebanon News
أكدت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أن "فحوصا أجرتها في الأيام الفائتة وصدرت ليل أمس أظهرت أن المياه التي توزعها المؤسسة في نطاق صلاحيتها مقبولة ولا تشكل أي ضرر على الصحة العامة. كما أنها معقمة بمادة الكلور حيث تحرص المؤسسة على أن تكون نسبة التعقيم في بداية خطوط التغذية كافية لضمان استمرار تعقيم المياه حتى نهاية هذه الخطوط".
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وأوضحت المؤسسة في بيان أنه "ونتيجة التقارير المتداولة عن تلوث للمياه بالكوليرا في مناطق في بيروت، قامت المؤسسة بانتداب فرق لأخذ عينات من المياه من هذه المناطق بإدارة المختبر الرئيسي في الضبية. وقد أثبتت الفحوص الجرثومية أن مياه الشفه التي توزعها المؤسسة مطابقة للمواصفات المطلوبة، في حين أن التقارير المتداولة عن تلوث المياه تعود لفحوص أجريت لمياه الصرف الصحي"، داعية "المشتركين إلى ضرورة التنبه لعدم حصول أي اختلاط لمياه الشفه مع مياه الصرف الصحي".

وأعلنت "المؤسسة التي انتدبت فرقًا على كامل المناطق الواقعة في نطاق صلاحيتها، انها ستواصل فحص مصادر المياه بشكل دوري ومستمر وإعلام الرأي العام بالنتائج حرصًا على السلامة".
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