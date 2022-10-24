معلومات للـLBCI: لا حماسة من قبل الاجهزة الامنية في لبنان لفتح باب الحوار مع سوريا في ملف الترسيم البحري كما ان لا حماسة في سوريا لبدء هذا الحوار وهو ما ترجم برسالة سلمتها السفارة السورية الى الخارجية اللبنانية مساء