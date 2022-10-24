موضوع ترسيم الحدود البحرية مع سوريا.. ما الجديد؟

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أكدت مصادر متابعة لما جرى في موضوع ترسيم الحدود البحرية مع سوريا للـLBCI أنه تم الاتفاق شفهيًا على موعد يوم الأربعاء لزيارة الوفد اللبناني، ولكن الجانب السوري طلب أن يجري الأمر بشكل خطي فأرسل لبنان طلب الموعد ليعود الجواب أن الجانب السوري ليس جاهزا حاليا وأن لديه ارتباطات مسبقة من دون أن يجري التطرق إلى موعد جديد.وأشارت هذه المصادر إلى أن الجو السياسي في البلدين يبدو غير جاهز من أجل ترسيم الحدود البحرية في سوريا كما أن هناك في لبنان من يطالب بالبدء بترسيم الحدود البرية ومن ضمنها مزارع شبعا وليس مستعدا لأن يشارك في مفاوضات لا تطال سوى البحر.وشددت هذه المصادر على أنه يسجل للرئيس عون أنه حاول فتح هذا الملف، وقالت إن "عدم ترسيم الحدود البحرية مع سوريا يعني أنه لن يكون في الإمكان تلزيم البلوكات الشمالية اللبنانية وتحديدا ١ و٢ و٣".