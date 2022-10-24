نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي لـ"عشرين 30": الإتفاق مع صندوق النقد لا يزال جاهزًا ولكن اذا طال الوقت يمكن أن نعيد النظر ببنوده مع التأكيد أن العناصر الأساسية فيه لن تتغيّر