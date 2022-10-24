آخر الأخبار
24 تشرين الأول 2022 - 14:38
24/10/2022 14:38:10
نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي لـ"عشرين 30": الإتفاق مع صندوق النقد لا يزال جاهزًا ولكن اذا طال الوقت يمكن أن نعيد النظر ببنوده مع التأكيد أن العناصر الأساسية فيه لن تتغيّر
نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي لـ"عشرين 30": الإتفاق مع صندوق النقد لا يزال جاهزًا ولكن اذا طال الوقت يمكن أن نعيد النظر ببنوده مع التأكيد أن العناصر الأساسية فيه لن تتغيّر
Lebanon, news ,lbci ,أخبار سعادة,الوزراء,مجلس,رئيس,نائب,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً