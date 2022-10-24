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24 تشرين الأول 2022 - 14:38
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نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي لـ"عشرين 30": الإتفاق مع صندوق النقد لا يزال جاهزًا ولكن اذا طال الوقت يمكن أن نعيد النظر ببنوده مع التأكيد أن العناصر الأساسية فيه لن تتغيّر

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نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي لـ&quot;عشرين 30&quot;: الإتفاق مع صندوق النقد لا يزال جاهزًا ولكن اذا طال الوقت يمكن أن نعيد النظر ببنوده مع التأكيد أن العناصر الأساسية فيه لن تتغيّر
Lebanon News
 
 
 
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