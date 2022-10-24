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24 تشرين الأول 2022 - 14:54
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الشامي لـ"عشرين 30": ليس هناك من خطة منصفة لجميع المودعين وسيكون هناك ضرر ولكن القانون الذي يُعمل عليه سيُحدد التعامل مع الودائع

الشامي لـ"عشرين 30": ليس هناك من خطة منصفة لجميع المودعين وسيكون هناك ضرر ولكن القانون الذي يُعمل عليه سيُحدد التعامل مع الودائع Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,الشامي,
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الشامي لـ&quot;عشرين 30&quot;: ليس هناك من خطة منصفة لجميع المودعين وسيكون هناك ضرر ولكن القانون الذي يُعمل عليه سيُحدد التعامل مع الودائع
Lebanon News
 
 
 
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