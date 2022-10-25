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25 تشرين الأول 2022 - 14:31
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النائب وضاح صادق حول انتخابه ميشال معوض لرئاسة الجمهورية لـ"حوار المرحلة": التغييريون يجب أن يكونوا سياديين ولهذا انا انتخبت معوض ولم أنتخبه من قبل لأنني اتّبعت سابقا قرار التكتل والآن أصبحت خارجه وانتخاب ادّه كان خطأ

النائب وضاح صادق حول انتخابه ميشال معوض لرئاسة الجمهورية لـ"حوار المرحلة": التغييريون يجب أن يكونوا سياديين ولهذا انا انتخبت معوض ولم أنتخبه من قبل لأنني اتّبعت سابقا قرار التكتل والآن أصبحت خارجه وانتخاب ادّه كان خطأ Lebanon, news ,lbci ,أخبار انتخابه,صادق,وضاح,النائب,
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النائب وضاح صادق حول انتخابه ميشال معوض لرئاسة الجمهورية لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: التغييريون يجب أن يكونوا سياديين ولهذا انا انتخبت معوض ولم أنتخبه من قبل لأنني اتّبعت سابقا قرار التكتل والآن أصبحت خارجه وانتخاب ادّه كان خطأ
Lebanon News
 
 
 
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