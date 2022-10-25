آخر الأخبار
25 تشرين الأول 2022 - 14:31
25/10/2022 14:31:22
النائب وضاح صادق حول انتخابه ميشال معوض لرئاسة الجمهورية لـ"حوار المرحلة": التغييريون يجب أن يكونوا سياديين ولهذا انا انتخبت معوض ولم أنتخبه من قبل لأنني اتّبعت سابقا قرار التكتل والآن أصبحت خارجه وانتخاب ادّه كان خطأ
النائب وضاح صادق حول انتخابه ميشال معوض لرئاسة الجمهورية لـ"حوار المرحلة": التغييريون يجب أن يكونوا سياديين ولهذا انا انتخبت معوض ولم أنتخبه من قبل لأنني اتّبعت سابقا قرار التكتل والآن أصبحت خارجه وانتخاب ادّه كان خطأ
Lebanon, news ,lbci ,أخبار انتخابه,صادق,وضاح,النائب,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً