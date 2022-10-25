النائب وضاح صادق حول انتخابه ميشال معوض لرئاسة الجمهورية لـ"حوار المرحلة": التغييريون يجب أن يكونوا سياديين ولهذا انا انتخبت معوض ولم أنتخبه من قبل لأنني اتّبعت سابقا قرار التكتل والآن أصبحت خارجه وانتخاب ادّه كان خطأ