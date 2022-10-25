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25 تشرين الأول 2022 - 14:50
25/10/2022 14:50:51
وضاح صادق لـ"حوار المرحلة": انتخاب قائد الجيش مخالف للدستور وصلاح حنين شخصية مميزة ولا يمكننا "كب اسمه" بهذه الطريقة وملحم خلف هو من طرح اسم سليم اده
وضاح صادق لـ"حوار المرحلة": انتخاب قائد الجيش مخالف للدستور وصلاح حنين شخصية مميزة ولا يمكننا "كب اسمه" بهذه الطريقة وملحم خلف هو من طرح اسم سليم اده
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LBCI News Lebanon
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