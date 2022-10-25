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25 تشرين الأول 2022 - 15:01
25/10/2022 15:01:47
وضاح صادق لـ"حوار المرحلة": اتخاذ القرارات لا يتم بطريقة ديمقراطية داخل تكتل التغييريين وهذا الأمر لم يناسبني ولم اتوافق بأمور عدة مع حليمة قعقور وابراهيم منيمنة وسينتيا زرازير ولكن لا خلافات بيننا
وضاح صادق لـ"حوار المرحلة": اتخاذ القرارات لا يتم بطريقة ديمقراطية داخل تكتل التغييريين وهذا الأمر لم يناسبني ولم اتوافق بأمور عدة مع حليمة قعقور وابراهيم منيمنة وسينتيا زرازير ولكن لا خلافات بيننا
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