وضاح صادق لـ"حوار المرحلة": اتخاذ القرارات لا يتم بطريقة ديمقراطية داخل تكتل التغييريين وهذا الأمر لم يناسبني ولم اتوافق بأمور عدة مع حليمة قعقور وابراهيم منيمنة وسينتيا زرازير ولكن لا خلافات بيننا