آخر الأخبار
25 تشرين الأول 2022 - 15:01
Back

وضاح صادق لـ"حوار المرحلة": اتخاذ القرارات لا يتم بطريقة ديمقراطية داخل تكتل التغييريين وهذا الأمر لم يناسبني ولم اتوافق بأمور عدة مع حليمة قعقور وابراهيم منيمنة وسينتيا زرازير ولكن لا خلافات بيننا

وضاح صادق لـ"حوار المرحلة": اتخاذ القرارات لا يتم بطريقة ديمقراطية داخل تكتل التغييريين وهذا الأمر لم يناسبني ولم اتوافق بأمور عدة مع حليمة قعقور وابراهيم منيمنة وسينتيا زرازير ولكن لا خلافات بيننا Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,صادق,وضاح,
episodes
وضاح صادق لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: اتخاذ القرارات لا يتم بطريقة ديمقراطية داخل تكتل التغييريين وهذا الأمر لم يناسبني ولم اتوافق بأمور عدة مع حليمة قعقور وابراهيم منيمنة وسينتيا زرازير ولكن لا خلافات بيننا
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

الإعلان
إقرأ أيضاً