آخر الأخبار
25 تشرين الأول 2022 - 15:02
25/10/2022 15:02:48
وضاح صادق لـ"حوار المرحلة": أحمّل الشعب اللبناني مسؤولية ما يحصل لأنه انتخب نواب المنظومة ونحن "نركض ليل نهار" ولكن هؤلاء النواب يقفون بطريقنا
وضاح صادق لـ"حوار المرحلة": أحمّل الشعب اللبناني مسؤولية ما يحصل لأنه انتخب نواب المنظومة ونحن "نركض ليل نهار" ولكن هؤلاء النواب يقفون بطريقنا
Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,صادق,وضاح,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً