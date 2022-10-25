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25 تشرين الأول 2022 - 15:02
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وضاح صادق لـ"حوار المرحلة": أحمّل الشعب اللبناني مسؤولية ما يحصل لأنه انتخب نواب المنظومة ونحن "نركض ليل نهار" ولكن هؤلاء النواب يقفون بطريقنا

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وضاح صادق لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: أحمّل الشعب اللبناني مسؤولية ما يحصل لأنه انتخب نواب المنظومة ونحن &quot;نركض ليل نهار&quot; ولكن هؤلاء النواب يقفون بطريقنا
Lebanon News
 
 
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