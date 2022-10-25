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25 تشرين الأول 2022 - 15:27
25/10/2022 15:27:54
وضاح صادق لـ"حوار المرحلة": مبادرة التغييريين لم تسقط بل "نحنا سقّطناها" ومبادرتنا نصّت على اهمية السيادة ومعالجة سلاح الحزب غير الشرعي بالاضافة إلى سلاح المخيمات ايضاً
وضاح صادق لـ"حوار المرحلة": مبادرة التغييريين لم تسقط بل "نحنا سقّطناها" ومبادرتنا نصّت على اهمية السيادة ومعالجة سلاح الحزب غير الشرعي بالاضافة إلى سلاح المخيمات ايضاً
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