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25 تشرين الأول 2022 - 15:27
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وضاح صادق لـ"حوار المرحلة": مبادرة التغييريين لم تسقط بل "نحنا سقّطناها" ومبادرتنا نصّت على اهمية السيادة ومعالجة سلاح الحزب غير الشرعي بالاضافة إلى سلاح المخيمات ايضاً

وضاح صادق لـ"حوار المرحلة": مبادرة التغييريين لم تسقط بل "نحنا سقّطناها" ومبادرتنا نصّت على اهمية السيادة ومعالجة سلاح الحزب غير الشرعي بالاضافة إلى سلاح المخيمات ايضاً Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,صادق,وضاح,
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وضاح صادق لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: مبادرة التغييريين لم تسقط بل &quot;نحنا سقّطناها&quot; ومبادرتنا نصّت على اهمية السيادة ومعالجة سلاح الحزب غير الشرعي بالاضافة إلى سلاح المخيمات ايضاً
Lebanon News
 
 
 
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