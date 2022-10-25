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25 تشرين الأول 2022 - 15:50
25/10/2022 15:50:32
وضاح صادق لـ"حوار المرحلة": لا أقوم بتشكيل تكتل حاليا ولكن أتمنى تشكيل تكتل مع مارك ضو ونجاة صليبا وعبدالرحمن البزري وغيرهم
وضاح صادق لـ"حوار المرحلة": لا أقوم بتشكيل تكتل حاليا ولكن أتمنى تشكيل تكتل مع مارك ضو ونجاة صليبا وعبدالرحمن البزري وغيرهم
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