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25 تشرين الأول 2022 - 16:08
25/10/2022 16:08:19
وضاح صادق لـ"حوار المرحلة" حول تلبيته دعوة السفير السعودي: تعرفت على السفير خلال مناسبة وبعدها التقينا للكلام حول المبادرة السعودية وانا رفضت الذهاب إلى دار الفتوى كنائب لأنه لدي قرار سياسي واضح وصريح
وضاح صادق لـ"حوار المرحلة" حول تلبيته دعوة السفير السعودي: تعرفت على السفير خلال مناسبة وبعدها التقينا للكلام حول المبادرة السعودية وانا رفضت الذهاب إلى دار الفتوى كنائب لأنه لدي قرار سياسي واضح وصريح
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