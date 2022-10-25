وضاح صادق لـ"حوار المرحلة": على مجلس النواب الموافقة على وثيقة الترسيم واعترضت بلجنة الأشغال على ذكر دولة إسرائيل في الرسالة الاميركية اكثر من عشرين مرة وأكثر من عارضني كان نواب الحزب