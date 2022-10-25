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25 تشرين الأول 2022 - 16:28
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وضاح صادق لـ"حوار المرحلة": على مجلس النواب الموافقة على وثيقة الترسيم واعترضت بلجنة الأشغال على ذكر دولة إسرائيل في الرسالة الاميركية اكثر من عشرين مرة وأكثر من عارضني كان نواب الحزب

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وضاح صادق لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: على مجلس النواب الموافقة على وثيقة الترسيم واعترضت بلجنة الأشغال على ذكر دولة إسرائيل في الرسالة الاميركية اكثر من عشرين مرة وأكثر من عارضني كان نواب الحزب
Lebanon News
 
 
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