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25 تشرين الأول 2022 - 16:28
25/10/2022 16:28:38
وضاح صادق لـ"حوار المرحلة": على مجلس النواب الموافقة على وثيقة الترسيم واعترضت بلجنة الأشغال على ذكر دولة إسرائيل في الرسالة الاميركية اكثر من عشرين مرة وأكثر من عارضني كان نواب الحزب
وضاح صادق لـ"حوار المرحلة": على مجلس النواب الموافقة على وثيقة الترسيم واعترضت بلجنة الأشغال على ذكر دولة إسرائيل في الرسالة الاميركية اكثر من عشرين مرة وأكثر من عارضني كان نواب الحزب
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