أمن وقضاء
26 تشرين الأول 2022 - 11:12
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استغلّ فتاة من ذوي الإحتياجات الخاصة ودفعها للقيام بعملية سرقة فوقع في قبضة مفرزة بيت الدين القضائية

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استغلّ فتاة من ذوي الإحتياجات الخاصة ودفعها للقيام بعملية سرقة فوقع في قبضة مفرزة بيت الدين القضائية
Lebanon News
ادعى أحد المواطنين لدى فصيلة برجا في وحدة الدرك الإقليمي ضد مجهول بجرم سرقة مبلغ 73 مليون ل. ل. من داخل سيارته في محلة برجا.

ومن خلال التوسّع بالتحقيق من قبل مفرزة بيت الدين القضائية في وحدة الشرطة القضائية، تمكنت من القاء القبض على كل من:

- و. ش. (مواليد عام 1972، لبناني)
- ع. ت. (مواليد عام 2000، فلسطيني)
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كما جرى استدعاء فتاة لتورطها بعملية السرقة، وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة ولديها بطاقة من وزارة الشؤون الاجتماعية، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان.

وباستماعهم، صرّحت الأخيرة بقيام (و. ش.) باستغلالها من خلال الطلب منها بتأمين مبلغ من المال له جراء تعرضه لعملية سرقة طالت دراجته الآلية، فأقدمت على أخذ المبلغ من سيارة المدعي وسلمته الى الموقوف الاول الذي أعطاها مبلغ مليون ل. ل.، وأوهمها بشراء سيارة لها.

كما أنكر الأول علاقته بعملية السرقة، فيما اعترف باستغلالها في تسهيل أعمال الدعارة لها، وانه يتعاطى المخدرات. كذلك تبيّن انه قام برفقة (ع. ت.) على اجبار الفتاة بتصوير فيديو لتبرئته من السرقة.

وبحسب بيان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد ترك كل من (ع. ت.) والفتاة لقاء سند إقامة، وأجري المقتضى القانوني بحق (و. ش.) بناء على إشارة القضاء المختص.
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