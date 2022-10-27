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27 تشرين الأول 2022 - 03:09
27/10/2022 03:09:16
بو صعب من بعبدا: هوكستين سلّم الرئيس ميشال عون نصّ الإتفاق الرسمي لترسيم الحدود البحرية وتوقيع هذا الاتفاق مع إسرائيل "إنجاز تاريخي"
بو صعب من بعبدا: هوكستين سلّم الرئيس ميشال عون نصّ الإتفاق الرسمي لترسيم الحدود البحرية وتوقيع هذا الاتفاق مع إسرائيل "إنجاز تاريخي"
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LBCI News Lebanon
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