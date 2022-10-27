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27 تشرين الأول 2022 - 03:09
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بو صعب من بعبدا: هوكستين سلّم الرئيس ميشال عون نصّ الإتفاق الرسمي لترسيم الحدود البحرية وتوقيع هذا الاتفاق مع إسرائيل "إنجاز تاريخي"

بو صعب من بعبدا: هوكستين سلّم الرئيس ميشال عون نصّ الإتفاق الرسمي لترسيم الحدود البحرية وتوقيع هذا الاتفاق مع إسرائيل "إنجاز تاريخي" Lebanon, news ,lbci ,أخبار هوكستين,بعبدا,
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بو صعب من بعبدا: هوكستين سلّم الرئيس ميشال عون نصّ الإتفاق الرسمي لترسيم الحدود البحرية وتوقيع هذا الاتفاق مع إسرائيل &quot;إنجاز تاريخي&quot;
Lebanon News
 
 
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