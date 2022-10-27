آخر الأخبار
27 تشرين الأول 2022 - 03:09
27/10/2022 03:09:32
هوكستين من بعبدا: توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل من شأنه إحداث الاستقرار في المنطقة
هوكستين من بعبدا: توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل من شأنه إحداث الاستقرار في المنطقة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار اتفاق,توقيع,بعبدا,هوكستين,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً