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27 تشرين الأول 2022 - 03:13
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هوكستين من بعبدا: اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل سيشكل نقطة تحول للاقتصاد اللبناني ولا بنود في اتفاق الترسيم من شأنها تأخير تنقيب لبنان عن الطاقة

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هوكستين من بعبدا: اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل سيشكل نقطة تحول للاقتصاد اللبناني ولا بنود في اتفاق الترسيم من شأنها تأخير تنقيب لبنان عن الطاقة
Lebanon News
 
 
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