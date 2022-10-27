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27 تشرين الأول 2022 - 13:46
27/10/2022 13:46:31
عون للـLBCI: نحن اخذنا حقنا بالترسيم "وزيادة" وثبتناه واعطينا املا جديدا للبنانيين والترسيم سيسمح باستخراج الغاز والنفط وهو الوسيلة لاخراج لبنان من الحفرة وهذه هديتي للبنانيين قبل أن اغادر
عون للـLBCI: نحن اخذنا حقنا بالترسيم "وزيادة" وثبتناه واعطينا املا جديدا للبنانيين والترسيم سيسمح باستخراج الغاز والنفط وهو الوسيلة لاخراج لبنان من الحفرة وهذه هديتي للبنانيين قبل أن اغادر
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