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27 تشرين الأول 2022 - 13:57
27/10/2022 13:57:06
الرئيس عون للـLBCI: الحكومة الحالية لا تتمتّع بالثقة ولا يُمكنها أن تحكم وأنا على وشك توقيع مرسوم قبول استقالتها
الرئيس عون للـLBCI: الحكومة الحالية لا تتمتّع بالثقة ولا يُمكنها أن تحكم وأنا على وشك توقيع مرسوم قبول استقالتها
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