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27 تشرين الأول 2022 - 14:17
27/10/2022 14:17:01
الرئيس عون للـLBCI: يحق للرئيس برّي أن يتشاور مع الكتل النيابية وليس أن يدعو للحوار وحتى إن انتهت ولايتي الرئاسية فلا يحق له أن يحلّ مكان رئيس الجمهورية
الرئيس عون للـLBCI: يحق للرئيس برّي أن يتشاور مع الكتل النيابية وليس أن يدعو للحوار وحتى إن انتهت ولايتي الرئاسية فلا يحق له أن يحلّ مكان رئيس الجمهورية
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