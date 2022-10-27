الرئيس عون للـLBCI: يحق للرئيس برّي أن يتشاور مع الكتل النيابية وليس أن يدعو للحوار وحتى إن انتهت ولايتي الرئاسية فلا يحق له أن يحلّ مكان رئيس الجمهورية