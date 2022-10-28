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28 تشرين الأول 2022 - 03:30
28/10/2022 03:30:00
رئيس مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان: نهنىء الشعب اللبناني على ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل ونتمنى أن يجلب هذا الاتفاق الازدهار والأمن والسلامة
رئيس مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان: نهنىء الشعب اللبناني على ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل ونتمنى أن يجلب هذا الاتفاق الازدهار والأمن والسلامة
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LBCI News Lebanon
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