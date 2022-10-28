وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الأول

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أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شـهر تشرين الأول هو التالي:17.381 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.- للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من ٧٠٠ متر:- قدرة 5 أمبير: 125.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x17.381 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.- قدرة 10 أمبير: 245.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 17.381 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.19.119 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.- للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من ٧٠٠ متر:- قدرة 5 أمبير : 125.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 19.119 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.- قدرة 10 أمبير : 245.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 19.119 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.* تضاف 120.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.وأشارت إلى أن هذه التعرفة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) في شهر تشرين الأول البالغ 860.700 ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذت الوزارة بالإعتبار وبالتنسيق مع وزارة الإقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد.كما أنها تأخذ بالإعتبار في إحتساب مكونات أساسية فيها ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 38.990 ل.ل.وقد صدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستنادًا إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حددت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستنادًا إلى أسعار المازوت في نهاية كل شهر.ودعت الوزارة أصحاب المولدات إلى الإلتزام بقرار وزارة الإقتصاد والتجارة القاضي بإلزامية تركيب العدادات وهي ستجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولًا إلى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الإقتصادي والإجتماعي للمواطنين مع الأخذ بالإعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة.كما أعلنت أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كُتبًا حول تسعيرة شهر تشرين الأول 2022 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة.وبما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase)، ينبغي على صاحب المولد إحتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (Monophase). على سبيل المثال إذا كان إشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3x15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي 365.000 ليرة وليس 1085.000 ليرة.ولفتت إنتباه أصحاب المولدات الخاصة والمواطنين إلى عدم جواز إدخال الإضافات التالية إلى التسعيرة التوجيهية الصادرة عن الوزارة:ضريبة على القيمة المضافة غير مبررة قانونًا بموجب تسجيل رسمي في مديرية الــTVA في وزارة المالية.رسوم أو مبالغ إضافية تحت أي ذريعة ككلفة صيانة مولد أو شبكات أو غيره...التسعير للمستهلك بالعملة الأجنبية.وطلبت وزارة الطاقة والمياه من المعنيين بحماية المستهلك وخاصة وزارة الإقتصاد والتجارة تشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة التوجيهية أعلاه واتخاذ أقصى التدابير بحق المخالفين بمواكبة من وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص.