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28 تشرين الأول 2022 - 04:15
28/10/2022 04:15:31
الرئيس عون في لقاء وداعي مع الاعلاميين المعتمدين في بعبدا: لا إرادة لدى ميقاتي وفريقه لتشكيل حكومة وهو يتعاطى مع التيار الوطني الحر بمعايير مختلفة عن تلك التي يتعاطى بها مع الجهات السياسية الأخرى كحزب الله وحركة أمل والحزب التقدمي الإشتراكي
الرئيس عون في لقاء وداعي مع الاعلاميين المعتمدين في بعبدا: لا إرادة لدى ميقاتي وفريقه لتشكيل حكومة وهو يتعاطى مع التيار الوطني الحر بمعايير مختلفة عن تلك التي يتعاطى بها مع الجهات السياسية الأخرى كحزب الله وحركة أمل والحزب التقدمي الإشتراكي
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LBCI News Lebanon
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