الرئيس عون في لقاء وداعي مع الاعلاميين المعتمدين في بعبدا: لا إرادة لدى ميقاتي وفريقه لتشكيل حكومة وهو يتعاطى مع التيار الوطني الحر بمعايير مختلفة عن تلك التي يتعاطى بها مع الجهات السياسية الأخرى كحزب الله وحركة أمل والحزب التقدمي الإشتراكي