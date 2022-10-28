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28 تشرين الأول 2022 - 04:16
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الرئيس عون: ليس هناك أي نص دستوري يمنع قبول استقالة أي حكومة إلا بعد تشكيل حكومة جديدة

الرئيس عون: ليس هناك أي نص دستوري يمنع قبول استقالة أي حكومة إلا بعد تشكيل حكومة جديدة Lebanon, news ,lbci ,أخبار هناك,الرئيس,
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الرئيس عون: ليس هناك أي نص دستوري يمنع قبول استقالة أي حكومة إلا بعد تشكيل حكومة جديدة
Lebanon News
 
 
 
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