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28 تشرين الأول 2022 - 04:16
28/10/2022 04:16:41
الرئيس عون: ليس هناك أي نص دستوري يمنع قبول استقالة أي حكومة إلا بعد تشكيل حكومة جديدة
الرئيس عون: ليس هناك أي نص دستوري يمنع قبول استقالة أي حكومة إلا بعد تشكيل حكومة جديدة
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LBCI News Lebanon
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