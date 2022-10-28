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28 تشرين الأول 2022 - 05:25
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بو صعب: لم يحصل سوء تواصل مع سوريا إنّما سوء تفاهم والعتب يحصل بين الأخوة والموضوع مع سوريا يُحلّ ولا إشكالية والخطأ لم يحصل من قبلنا والتعاون سيكون موجوداً

بو صعب: لم يحصل سوء تواصل مع سوريا إنّما سوء تفاهم والعتب يحصل بين الأخوة والموضوع مع سوريا يُحلّ ولا إشكالية والخطأ لم يحصل من قبلنا والتعاون سيكون موجوداً Lebanon, news ,lbci ,أخبار يحصل,
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بو صعب: لم يحصل سوء تواصل مع سوريا إنّما سوء تفاهم والعتب يحصل بين الأخوة والموضوع مع سوريا يُحلّ ولا إشكالية والخطأ لم يحصل من قبلنا والتعاون سيكون موجوداً
Lebanon News
 
 
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