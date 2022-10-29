أخبار لبنان
29 تشرين الأول 2022 - 01:39
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وزارة الصحة: 3 اصابات جديدة بالكوليرا وحالة وفاة

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وزارة الصحة: 3 اصابات جديدة بالكوليرا وحالة وفاة
Lebanon News
أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير عن حالات الكوليرا في لبنان، تسجيل 3 اصابات جديدة وحالة وفاة.
 
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ونشرت وزارة الصحة خريطة تظهر عدد الإصابات الموزعة على البلدات والقرى اللبنانية.
 
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