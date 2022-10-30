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30 تشرين الأول 2022 - 05:13
30/10/2022 05:13:12
أحد كبار المسؤولين في التيار الوطنيّ الحرّ للـLBCI: رئيس الجمهورية وقّع مرسوم قبول استقالة الحكومة ومصادر قصر بعبدا تتريّث للاعلان عن هذا الأمر الى ما بعد مغادرة الرئيس عون
أحد كبار المسؤولين في التيار الوطنيّ الحرّ للـLBCI: رئيس الجمهورية وقّع مرسوم قبول استقالة الحكومة ومصادر قصر بعبدا تتريّث للاعلان عن هذا الأمر الى ما بعد مغادرة الرئيس عون
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