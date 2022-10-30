أحد كبار المسؤولين في التيار الوطنيّ الحرّ للـLBCI: رئيس الجمهورية وقّع مرسوم قبول استقالة الحكومة ومصادر قصر بعبدا تتريّث للاعلان عن هذا الأمر الى ما بعد مغادرة الرئيس عون