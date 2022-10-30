ميقاتي ينفي أي علاقة لنجله بمناقصة الفيول

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LBCI News Lebanon

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بيان، أن الرئيس ميقاتي ينفي نفيا قاطعا ما قاله الوزير السابق وئام وهاب عن علاقة لنجله بأي أمر يتعلق بمناقصة الفيول أو بأي شخص له ارتباط بهذا الملف.



وقال البيان: "يدعو دولته الجميع الى التوقف عن بث الاخبار غير الصحيحة او المستندة الى تسريبات لا اساس لها. فاقتضى التوضيح".

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وكان الوزير السابق وئام وهاب قد غرد عبر حسابه على توتير، قائلا: "يبدو أن نجل ميقاتي على علاقة جيدة بالمطلوب بشير البساتنة وليس وليد لذلك هناك إستعجال لمناقصة الفيول. ثم كيف يزور نجل رئيس حكومة مطلوباً في اليونان لتركيب صفقة؟ وهذا المطلوب ملاحق بملف فساد لم يستجوب به بعد نتيجة الواسطة. إعقل يا نجيب. الإستقامة ثروة".