آخر الأخبار
31 تشرين الأول 2022 - 10:25
Back

وزير الطاقة وليد فياض أبلغ منذ قليل مؤسسة كهرباء لبنان باعتماد التعرفة الجديدة للكهرباء ابتداء من يوم غد

وزير الطاقة وليد فياض أبلغ منذ قليل مؤسسة كهرباء لبنان باعتماد التعرفة الجديدة للكهرباء ابتداء من يوم غد Lebanon, news ,lbci ,أخبار أبلغ,فياض,وليد,الطاقة,وزير,
episodes
وزير الطاقة وليد فياض أبلغ منذ قليل مؤسسة كهرباء لبنان باعتماد التعرفة الجديدة للكهرباء ابتداء من يوم غد
Lebanon News
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

الإعلان
إقرأ أيضاً