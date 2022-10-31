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31 تشرين الأول 2022 - 10:25
31/10/2022 10:25:58
وزير الطاقة وليد فياض أبلغ منذ قليل مؤسسة كهرباء لبنان باعتماد التعرفة الجديدة للكهرباء ابتداء من يوم غد
وزير الطاقة وليد فياض أبلغ منذ قليل مؤسسة كهرباء لبنان باعتماد التعرفة الجديدة للكهرباء ابتداء من يوم غد
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LBCI News Lebanon
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