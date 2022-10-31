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31 تشرين الأول 2022 - 11:01
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الرئيس عون في حديث الى صحيفة "الأنباء" الكويتية: توقيع مرسوم استقالة الحكومة لا يتعارض مع الدستور وتوافق القوى السياسية على انتخاب رئيس جديد بعيد المنال حاليا

الرئيس عون في حديث الى صحيفة "الأنباء" الكويتية: توقيع مرسوم استقالة الحكومة لا يتعارض مع الدستور وتوافق القوى السياسية على انتخاب رئيس جديد بعيد المنال حاليا Lebanon, news ,lbci ,أخبار الحكومة, استقالة,عون,
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الرئيس عون في حديث الى صحيفة &quot;الأنباء&quot; الكويتية: توقيع مرسوم استقالة الحكومة لا يتعارض مع الدستور وتوافق القوى السياسية على انتخاب رئيس جديد بعيد المنال حاليا
Lebanon News
 
 
 
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