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31 تشرين الأول 2022 - 11:01
31/10/2022 11:01:20
الرئيس عون في حديث الى صحيفة "الأنباء" الكويتية: توقيع مرسوم استقالة الحكومة لا يتعارض مع الدستور وتوافق القوى السياسية على انتخاب رئيس جديد بعيد المنال حاليا
الرئيس عون في حديث الى صحيفة "الأنباء" الكويتية: توقيع مرسوم استقالة الحكومة لا يتعارض مع الدستور وتوافق القوى السياسية على انتخاب رئيس جديد بعيد المنال حاليا
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LBCI News Lebanon
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