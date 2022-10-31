متى سيسري الدفع بالتعرفة الجديدة للكهرباء؟

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أوضحت مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان للـLBCI أن "استيفاء الفواتير على التعرفة الجديدة لكهرباء لبنان لن يحصل قبل شهر كانون الثاني المقبل، أي أن المواطنين سيدفعون فاتورتي تشرين الثاني وكانون الأول وفق التعرفة الجديدة مع مطلع العام ٢٠٢٣، متمنية ان تكون التغذية بالتيار الكهربائي لمدة تتراوح بين ٨ و١٠ ساعات قد بدأت لا سيما إذا نجحت مناقصة الفيول أويل و الغاز اويل التي أطلقتها وزارة الطاقة والمياه لشراء كميات من الفيول أويل منذ أيام بناء على تعهد من رئيس حكومة تصريف الأعمال بتأمين التمويل لهذه المحروقات".ولفتت هذه المصادر إلى أنه "إلى جانب إمكان نجاح المناقصة، هناك أيضاً الجهود المبذولة مع الجزائر من أجل التوصل إلى اتفاق تزود بموجبه لبنان بالفيول أويل مع فترة سماح بالدفع تمتد لمدة ٦ أشهر".وكان وزير الطاقة وليد فياض قد أبلغ مؤسسة كهرباء لبنان باعتماد التعرفة الجديدة للكهرباء ابتداء من يوم غد.