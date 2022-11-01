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01 تشرين الثاني 2022 - 15:44
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ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": جبران باسيل جزء من خيار أوصلنا الى ما نحن عليه اليوم ولا يمكن القول إنّ الأطراف السياسية لم تعط فرصة لهذا العهد وانا أحد هؤلاء وما زلت أُحارب جراء هذا الخيار

ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": جبران باسيل جزء من خيار أوصلنا الى ما نحن عليه اليوم ولا يمكن القول إنّ الأطراف السياسية لم تعط فرصة لهذا العهد وانا أحد هؤلاء وما زلت أُحارب جراء هذا الخيار Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,معوض,ميشال,
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ميشال معوض لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: جبران باسيل جزء من خيار أوصلنا الى ما نحن عليه اليوم ولا يمكن القول إنّ الأطراف السياسية لم تعط فرصة لهذا العهد وانا أحد هؤلاء وما زلت أُحارب جراء هذا الخيار
Lebanon News
 
 
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