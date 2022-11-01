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01 تشرين الثاني 2022 - 15:44
01/11/2022 15:44:32
ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": جبران باسيل جزء من خيار أوصلنا الى ما نحن عليه اليوم ولا يمكن القول إنّ الأطراف السياسية لم تعط فرصة لهذا العهد وانا أحد هؤلاء وما زلت أُحارب جراء هذا الخيار
ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": جبران باسيل جزء من خيار أوصلنا الى ما نحن عليه اليوم ولا يمكن القول إنّ الأطراف السياسية لم تعط فرصة لهذا العهد وانا أحد هؤلاء وما زلت أُحارب جراء هذا الخيار
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LBCI News Lebanon
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