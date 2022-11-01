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01 تشرين الثاني 2022 - 15:57
01/11/2022 15:57:28
ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": لا نريد أن ندافع عن "حقوق المسيحيين" بل نريد أن ندافع عن منطق الدولة وحماية المسيحيين والمسلمين وهذا يتم باسترجاع الدولة والبعض يعتبر هذه العبارة استفزازية
ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": لا نريد أن ندافع عن "حقوق المسيحيين" بل نريد أن ندافع عن منطق الدولة وحماية المسيحيين والمسلمين وهذا يتم باسترجاع الدولة والبعض يعتبر هذه العبارة استفزازية
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LBCI News Lebanon
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