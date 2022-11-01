ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": لا نريد أن ندافع عن "حقوق المسيحيين" بل نريد أن ندافع عن منطق الدولة وحماية المسيحيين والمسلمين وهذا يتم باسترجاع الدولة والبعض يعتبر هذه العبارة استفزازية