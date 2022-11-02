آخر الأخبار
02 تشرين الثاني 2022 - 05:12
02/11/2022 05:12:35
المكتب الإعلامي للرئيس بري: بعد إستمزاج الآراء حول الدعوة للحوار بين الكتل النيابية للوصول لرئيس توافقي يعتذر الرئيس بري عن السير قدماً بهذا التوجه نتيجة الإعتراض والتحفظ سيما من كتلتي "القوات" و"التيار"
المكتب الإعلامي للرئيس بري: بعد إستمزاج الآراء حول الدعوة للحوار بين الكتل النيابية للوصول لرئيس توافقي يعتذر الرئيس بري عن السير قدماً بهذا التوجه نتيجة الإعتراض والتحفظ سيما من كتلتي "القوات" و"التيار"
Lebanon, news ,lbci ,أخبار للرئيس,الإعلامي,المكتب,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً