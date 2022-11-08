آخر الأخبار
08 تشرين الثاني 2022 - 15:46
08/11/2022 15:46:45
هادي حبيش للـLBCI: لا علاقة للحريري بتكتل الاعتدال الوطني وهو علّق عمله السياسي ولا يتعاطى كليا بمسألة السياسة الداخلية للبلد لا من قريب ولا من بعيد
هادي حبيش للـLBCI: لا علاقة للحريري بتكتل الاعتدال الوطني وهو علّق عمله السياسي ولا يتعاطى كليا بمسألة السياسة الداخلية للبلد لا من قريب ولا من بعيد
Lebanon, news ,lbci ,أخبار علاقة,للـLBCI,حبيش,هادي,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً