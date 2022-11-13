أخبار لبنان
13 تشرين الثاني 2022 - 14:40
13/11/2022 14:40:15
4 اصابات جديدة بالكوليرا... هل من وفيات؟
آخر مستجدات إصابات الكوليرا في لبنان...
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LBCI News Lebanon
أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته عن حالات الكوليرا في لبنان، تسجيل 4 إصابات جديدة فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.
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كما نشرت وزارة الصحة خريطة تظهر عدد الإصابات الموزعة على البلدات والقرى اللبنانية.
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