أخبار لبنان
13 تشرين الثاني 2022 - 14:40
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4 اصابات جديدة بالكوليرا... هل من وفيات؟

آخر مستجدات إصابات الكوليرا في لبنان... Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,الكوليرا,آخر مستجدات إصابات الكوليرا في لبنان...
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4 اصابات جديدة بالكوليرا... هل من وفيات؟
Lebanon News
أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته عن حالات الكوليرا في لبنان، تسجيل 4 إصابات جديدة فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

 
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كما نشرت وزارة الصحة خريطة تظهر عدد الإصابات الموزعة على البلدات والقرى اللبنانية.
 
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