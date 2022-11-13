4 اصابات جديدة بالكوليرا... هل من وفيات؟

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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته عن حالات الكوليرا في لبنان، تسجيل 4 إصابات جديدة فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.كما نشرت وزارة الصحة خريطة تظهر عدد الإصابات الموزعة على البلدات والقرى اللبنانية.