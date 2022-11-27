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27 تشرين الثاني 2022 - 16:11
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ميقاتي لـ"الأحد مع ماريو": اعتبر ان بري وفرنجية يستطيعان ان يشكّلا ثنائيا ناجحا وافضّل ان يكون الرئيس الجديد مع طاقم سياسي جديد بالكامل

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ميقاتي لـ&quot;الأحد مع ماريو&quot;: اعتبر ان بري وفرنجية يستطيعان ان يشكّلا ثنائيا ناجحا وافضّل ان يكون الرئيس الجديد مع طاقم سياسي جديد بالكامل
Lebanon News
 
 
 
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